Borini vuole il diploma: «Ma non mi fanno fare l’esame di maturità» (Di mercoledì 5 agosto 2020) “Durante il lockdown ho studiato per prendere la Maturità geometri. Voglio il diploma perché quando smetterò di giocare sogno di iscrivermi all’Università, ad Architettura: la mia idea è progettare centri di allenamento per il calcio che siano funzionali a staff, giocatori e società”. Parole di Fabio Borini, il calciatore del Verona ha deciso di riprendere … L'articolo Borini vuole il diploma: «Ma non mi fanno fare l’esame di maturità» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

