Bonus ristorante 2020: importo, rimborso e il piano del governo (Di mercoledì 5 agosto 2020) Si parla di Bonus ristorante 2020, in un clima di paura, visto che la pandemia non sembra frenare nel mondo, e soprattutto in Europa, con Spagna e Belgio che vedono impennate di casi positivi, ma senza le conseguenze drammatiche viste tra l’inverno e la primavera di questo terribile inizio 2020. E così si cerca di incentivare gli italiani a riprendere le loro vite quanto il più normale possibile tramite un nuovo incentivo che troverà spazio nel decreto agosto: il Bonus ristorante, ovvero uno sconto del 20% da riavere in tempi rapidi. Per ora è solo un’ipotesi, ma sembra correre verso la via dell’ufficializzazione. Tuttavia non è ancora chiaro se lo sconto sarà monetizzato direttamente sul conto o sulla carta e se ... Leggi su termometropolitico

Corriere : Bonus ristorante? Potrebbe bastare per 166 milioni di coperti - infoitinterno : Decreto Agosto, Bonus Ristorante: rimborso 20% su carta credito o registrandosi all'app - infoitinterno : Bonus Pos decreto Agosto: ristorante, abbigliamento, elettrodomestici - giildagio : RT @gloquenzi: E’ vero che ormai i miliardi piovono dal cielo e che un bonus non si nega a nessuno, ma un miliardo per dare uno sconto a TU… - neXtquotidiano : Il #bonusristorante con il rimborso del 20% -