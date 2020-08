Bonus Pc e Tablet da 500 euro, a chi è destinato e quando si potrà richiedere (Di mercoledì 5 agosto 2020) La commissione europea ha approvato il nuovo Bonus Pc e internet previsto dal governo italiano. E’ stato stanziato un fondo di 200 milioni di euro per aiutare le famiglie che si trovano in difficoltà ad acquistare dispositivi elettronici e servizi internet a banda larga. Voucher 500 euro a famiglia quando sarà disponibile? Il Bonus avrà un valore di 500 euro a famiglia e sarà utilizzabile per l’acquisto di Pc, Tablet e connessioni internet. Secondo le prime informazioni è probabile che a settembre saranno disponibili i voucher anche se ancora i dettagli non sono stati definiti. I 500 euro di voucher saranno suddivisi cosi, 200 euro per l’acquisto di servizi a ... Leggi su quotidianpost

