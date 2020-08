Bonus internet per pc e tablet, 200milioni all’Italia direttamente da Bruxelles (Di mercoledì 5 agosto 2020) Arrivano 200milioni di euro da Bruxelles per sostenere il Bonus internet per navigare con pc o tablet: la misura deve ancora essere ufficializzata Bonus internet per navigare su pc o tablet. Ecco quanto reso noto nelle ultime ore da parte dell’amministrazione Nazionale, che ancora deve ufficializzare la misura. Il via libera arriva direttamente da Bruxelles che conferma i 200milioni di euro da conferire all’Italia circa tale impegno. Le risorse saranno rivolte a colori i quali apparterranno a famiglie a basso reddito. L’Unione Europea ha così confermato che vi saranno fino a 500 euro a famiglia per l’acquisto dei servizi web, strumenti per la navigazione e dispositivi ... Leggi su zon

MYBESTMARKETlNG : L’Unione europea ha approvato il pacchetto di aiuti da 200 milioni di euro stanziato in Italia per i bonus fino a 5… - GiorgioPStream : Bonus internet e pc, ecco come funziona - Wired Italia - ginugiola : RT @Open_gol: Banda larga, bonus fino a 500 euro a famiglia per internet, pc e tablet. Ecco come funziona e chi può richiederlo? https://… - Dome689 : RT @Open_gol: Banda larga, bonus fino a 500 euro a famiglia per internet, pc e tablet. Ecco come funziona e chi può richiederlo? https://… - Open_gol : Banda larga, bonus fino a 500 euro a famiglia per internet, pc e tablet. Ecco come funziona e chi può richiederlo? -