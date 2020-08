Bonus internet con dispositivi fino a 500 euro, ecco a chi spetta (Di mercoledì 5 agosto 2020) Una nuova proposta per un Bonus internet per le famiglie italiane, approvata dalla Commissione europea. Previsto un piano di 200.000.000 euro per le famiglie italiane che acquisteranno servizi internet, tablet e pc, con uno sconto speciale per le famiglie con redditi bassi. Lo sconto che sarà elargito sotto forma di voucher. Bonus internet a banda larga: i requisiti per fare domanda Potranno accedere al Bonus internet per un valore fino a 500 euro, le famiglie con un Isee inferiore a 20mila euro. Uno scontro di 200 euro per l’acquisto di servizi di ultra banda larga. Sconto fino a 300 euro con acquisto dei ... Leggi su notizieora

NotizieOra : Bonus internet con dispositivi fino a 500 euro, ecco a chi spetta - leggoit : #Bonus di 500 euro per internet e #pc: ecco da quando sarà erogato e chi potrà richiederlo - infoitinterno : 500 euro a famiglia con il Bonus internet e pc. Ecco chi può chiederlo - infoitinterno : Banda larga, bonus fino a 500 euro a famiglia per internet, pc e tablet: come funziona e chi può richiederlo - infoitinterno : Bonus pc e internet al via, a settembre i nuovi voucher: ecco come richiederli -