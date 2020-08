Bonus auto, nel weekend è boom di richieste: ecco come funziona (Di mercoledì 5 agosto 2020) Arrivano i primi dati sulle adesioni al Bonus auto, e il successo è già conclamato: l’incentivo è entrato in vigore nel weekend di inizio agosto, e in un solo weekend sono stati spesi già 10 milioni dei 50 previsti dal decreto Rilancio. Il Bonus può essere utilizzato per sostenere l’acquisto di auto elettriche, ibride e … L'articolo Bonus auto, nel weekend è boom di richieste: ecco come funziona proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Ultime Notizie dalla rete : Bonus auto Bonus auto e moto: come si calcola l’IVA PMI.it Arriva l’Ecobonus per le moto elettriche

L'Ecobonus voluto dal Governo permetterà di avere uno sconto sull'acquisto di moto elettriche che può andare fino a massimo 3.000 euro senza rottamazione o il 40% del prezzo d’acquisto, fino a massimo ...

FCA Summercard, un bonus per acquistare i modelli

Il bonus è scaricabile direttamente dai siti ufficiali dei singoli marchi e, in caso di finanziamento di FCA Bank, offre anche la possibilità di pagare dalla prossima estate grazie all’anticipo zero e ...

