Bonaventura saluta il Milan: «Ho vissuto un sogno» – VIDEO (Di mercoledì 5 agosto 2020) Jack Bonaventura ha salutato il Milan tramite un messaggio sui suoi profili social: le parole del centrocampista Jack Bonaventura ha salutato il Milan e tutti i tifosi rossoneri tramite un messaggio apparso sui suoi profili social. «Grazie. Ho vissuto un sogno. Gli anni passati al Milan sono stati un’esperienza indimenticabile. Voglio ringraziare tutte le persone con cui ho condiviso questa fantastica avventura: presidenti, dirigenti, allenatori, compagni di squadra, medici e fisioterapisti. Grazie anche a tutti coloro che lavorano “dietro le quinte” a Milanello, sono loro il vero motore del Milan, grazie a loro ogni giorno ci sentiamo a casa, in famiglia. Grazie a tutti i tifosi ... Leggi su calcionews24

