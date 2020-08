Bologna, Santander prepara le valigie: Cina o Nord Europa (Di mercoledì 5 agosto 2020) Bologna - Sabatini e Bigon hanno le idee chiare, chi serve rimane, il resto è stato materiale da consegnare agli almanacchi. Il prossimo con la valigia in mano è Federico el Ropero Santander . Forse ... Leggi su corrieredellosport

BOLOGNA - Sabatini e Bigon hanno le idee chiare, chi serve rimane, il resto è stato materiale da consegnare agli almanacchi. Il prossimo con la valigia in mano è Federico el Ropero Santander. Forse no ...

Uscite, ancora uscite. Di prestito, invece, si è parlato per Skov Olsen. Il ragazzino danese che doveva fare scintille è stato meno efficace di un mortaretto. Mihajlovic crede in lui, ma potrebbe ...

