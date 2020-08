Bollettino oggi 5 agosto: contagi, morti e guariti regione per regione (Di mercoledì 5 agosto 2020) Ecco il Bollettino dell’emergenza coronavirus, regione per regione, aggiornato a mercoledì 5 agosto. Prosegue l’attività di analisi epidemiologica attraverso il consueto Bollettino pomeridiano pubblicato dal Ministero della Salute, in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, nel quale si indicano i nuovi casi di contagio, i decessi, i guariti e i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. oggi si registrano 384 nuovi contagi (190 ieri), 10 morti (ieri 5), 210 guariti (ieri 177), 56.451 tamponi (ieri 43.788), 164 malati in più (totale 12.646), numero invariato di persone in terapia intensiva (totale 41). ECCO LA ... Leggi su sportface

