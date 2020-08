Bollettino coronavirus, i dati di oggi 5 agosto: 384 nuovi casi (Di mercoledì 5 agosto 2020) Nuovo Bollettino del Ministero della Salute sull’andamento dell’epidemia di coronavirus. Il Ministero della Salute ha pubblicato pochi minuti fa il nuovo Bollettino sull’andamento dell’epidemia di coronavirus, e i dati sono preoccupanti. Nelle ultime 24 ore infatti ci sono stati 384 nuovi casi, più del doppio rispetto a ieri. I decessi sono stati 10 solo ieri, mentre i guariti sono 210. Il motivo dell’aumento dei nuovi casi è legato alla scoperta di nuovi focolai in tutta Italia. Il numero complessivo delle persone guarite ha superato quota 200.000, mentre il numero dei casi positivi rimane stabile intorno alle 12mila persone in tutta Italia. ... Leggi su bloglive

Il presidente della Regione Puglia, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi mercoledì 5 agosto in Puglia sono stati regist ...

Coronavirus:in Campania 8 positivi,2 morti e quattro guariti

(ANSA) - NAPOLI, 05 AGO - Otto positivi, due deceduti e quattro guariti. E' il bilancio del coronavirus in Campania nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dal bollettino dell'Unità di crisi regionale p ...

