Blue Bloods un nuovo episodio stasera giovedì 6 agosto su Rai 2 (Di giovedì 6 agosto 2020) Blue Bloods l’episodio in onda giovedì 6 agosto in seconda serata. Nona stagione della serie con Tom Selleck La forza dei procedurali è il fatto di poter seguire una puntata anche senza aver visto la precedente, avendo personaggi che tornano e strutture simili ma diluendo il più possibile la trama orizzontale della serie. E a Rai 2 hanno preso questo alla lettera facendo letteralmente impazzire i fan di Blue Bloods con una programmazione random in seconda serata. La nona stagione di Blue Bloods torna con l’episodio 20 giovedì 6 agosto in seconda serata, intorno alle 23 su Rai 2. Nei giorni successi è possibile recuperare la puntata su Rai Play dove attualmente ... Leggi su dituttounpop

spideyxlang : @samewings: *manda la foto che sta per iniziare a vedere Blue Bloods* Io: - LinkaTv : E' iniziato Blue Bloods su #rai2 Clicca qui per classifica tweet: - LinkaTv : E' iniziato Blue Bloods Il nuovo capo su #rai2 Clicca qui per classifica tweet: - LinkaTv : E' iniziato Blue Bloods Il nuovo capo su #rai2 Clicca qui per classifica tweet: - LinkaTv : E' iniziato Blue Bloods su #rai2 Clicca qui per classifica tweet: -

Ultime Notizie dalla rete : Blue Bloods Blue Bloods un nuovo episodio stasera giovedì 6 agosto su Rai 2 Dituttounpop Blue Bloods un nuovo episodio stasera giovedì 6 agosto su Rai 2

La forza dei procedurali è il fatto di poter seguire una puntata anche senza aver visto la precedente, avendo personaggi che tornano e strutture simili ma diluendo il più possibile la trama orizzontal ...

Rai: variazioni programmi tv di domani

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani: RAI 1 NESSUNA VARIAZIONE RAI 2 14:00 Telefilm Chiamatemi Anna: “Lo sforzo estremo compiuto dallo spirito del bene” –- “Cambiamento radicale e impro ...

La forza dei procedurali è il fatto di poter seguire una puntata anche senza aver visto la precedente, avendo personaggi che tornano e strutture simili ma diluendo il più possibile la trama orizzontal ...Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani: RAI 1 NESSUNA VARIAZIONE RAI 2 14:00 Telefilm Chiamatemi Anna: “Lo sforzo estremo compiuto dallo spirito del bene” –- “Cambiamento radicale e impro ...