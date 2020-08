Blocco dei licenziamenti: “Sarà sciopero generale”. I big M5S contro Catalfo (Di mercoledì 5 agosto 2020) Scontro sulla proroga, arriva lo strappo dei sindacati. Dubbi in casa Pd. Malumori dei grillini sulla ministra Leggi su lastampa

HuffPostItalia : Confindustria: 'Togliete il blocco dei licenziamenti' - Agenzia_Ansa : Sindacati, senza il blocco dei #licenziamenti fino alla fine dell'anno sarà sciopero generale #ANSA - fattoquotidiano : Il blocco dei licenziamenti allunga i tempi per il varo del decreto agosto, atteso in settimana in Consiglio dei mi… - bianchettipa1 : RT @CislNazionale: ???Siamo pronti allo #ScioperoGenerale con @cgilnazionale e @UILofficial se i #licenziamenti non verranno bloccati fino… - LobbaLuisa : RT @confundustria: 'Prorogare il blocco dei licenziamenti o sciopero generale' blaterano i sindacati comunisti. Probabilmente non hanno an… -

