Blocco dei licenziamenti fino a dicembre solo per le aziende che non usano la cig. Lavoro, ecco le novità nella bozza del decreto Agosto (Di mercoledì 5 agosto 2020) Mentre a palazzo Chigi è in corso la riunione tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i capi delegazione di maggioranza sul decreto Agosto, i sindacati avvertono il governo. Se il Blocco dei licenziamenti – uno dei nodi da risolvere in vista del cdm – non sarà prorogato fino a fine anno, il 18 settembre sarà sciopero generale. “Se il governo non prorogasse il Blocco dei licenziamenti sino alla fine del 2020, si assumerebbe tutta la responsabilità del rischio di uno scontro sociale“, scrivono i segretari di Cgil, Cisl e Uil Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Pierpaolo Bombardieri in una nota congiunta. Gli altri nodi da sciogliere sono la durata della deroga al decreto Dignità grazie ... Leggi su ilfattoquotidiano

