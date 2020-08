"Berlusconi mi chiamò, dietro le quinte...". Confessione inedita: la storica annunciatrice svela tutto in diretta. Studio sorpreso (Di mercoledì 5 agosto 2020) Siparietto a Io e Te tra Mariolina Cannuli e Pierluigi Diaco. La storica annunciatrice Rai, ospite al programma di Rai Uno in onda mercoledì 5 agosto, ha confessato sulla sua carriera: "Berlusconi mi chiamò per lavorare a Mediaset, ma rimasi in Rai dove avevo un contratto a tempo indeterminato. Lavorai comunque dietro le quinte di Mediaset, insegnando dizione alle giovani annunciatrici e conduttrici, tra cui la veneta Licia Colò". Ma ecco che arriva il simpatico botta e risposta: "Adesso devo dire qualcosa che per questa trasmissione che ha un suo aplomb", ha detto lei, mentre Diaco, scherzando, l'ha interrotta: "Stai dicendo che è noiosa? A me piace la tv noiosa". Lei piccatamente replica: "Tu sei ... Leggi su liberoquotidiano

