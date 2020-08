Berlusconi ai suoi: “Non credete ai giornali. Nessun giochetto con il governo. Forza Italia non si liquida” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Torna in campo, sferza i suoi tentati dalla fuga. E avverte Conte: da Forza Italia Nessun salvataggio. Silvio Berlusconi in video conferenza con i vertici azzurri è molto chiaro. “Il centrodestra in Italia esiste perché lo abbiamo fondato noi. Vi prego di non credere al Berlusconi concavo e convesso. Di non dare retta ai pettegolezzi dei giornali. Noi – scandisce il Cavaliere – non abbiamo Nessuna idea di coalizioni diverse. Nessun gioco di sponda con la maggioranza. Nessuna possibilità e Nessuna volontà di entrare in questo governo”. E ancora: “Per noi governare con le sinistre e con i Cinquestelle ... Leggi su secoloditalia

ladyladywendy2 : @berlusconi Salve egregio signor Berlusconi, come sta? Il mio fidanzato ha espresso più volte il desiderio di voler… - verygoodcop : @Lucia05149332 @globalistIT Assolutamente...si contengono, sennò sarebbe il bordellum... iniziammo con Berlusconi. sono suoi eredi - matteoc1951 : RT @64domenico: @LucaBizzarri Ma sienta a chist siè,sono 30 anni che non fanno domande scomode,specie al Berlusconi tanto li paga tutti lui… - twentIvan : @losmadonno @chiossimanuela2 Da quel momento i suoi alleati hanno iniziato a crescere. Canali di Berlusconi: Italia… - Alessio19711 : @renatobrunetta @forza_italia @FI_Veneto @GruppoFICamera @berlusconi @FI_economia @dipartimenti Lo sanno i suoi ami… -

nel 2009, durante l’ultimo governo Berlusconi, fu eletto presidente della ... morte di Federico Fellini” proiettato recentemente in sua presenza al cinema Fulgor di Rimini nel dicembre 2018 ...

