Benedetto XVI gravemente malato dopo la morte del fratello Georg: “Ha una seria infezione al viso” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il Papa emerito Benedetto XVI è gravemente malato: le news Nelle ultime ore sono emerse delle notizie preoccupanti che riguardano il Papa emerito Benedetto XVI. Ebbene sì, a quanto pare Joseph Ratzinger sarebbe gravemente malato. Da quando quest’ultimo è tornato nella Capitale, dopo essersi recato in Germania per la scomparsa del fratello Georg, il Santo Padre che ormai ha raggiunto la soglia dei 93 anni ha scoperto di avere una infezione al volto che gli sta causando una serie di dolori laceranti. A rendere nota l’informazione ci ha pensato lo scrittore Peter Seewald che ha presentato al predecessore di Papa Francesco I la biografia da lui firmata. Durante l’incontro, come riporta ... Leggi su kontrokultura

