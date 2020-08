“Belen lo ha fatto piangere”, parla l’ex di Gianmaria Antinolfi (Di mercoledì 5 agosto 2020) Belen ha fatto piangere Gianmaria Antinolfi quando è finita la loro storia. Lo racconta la sua ex in un’intervista rilasciata a un settimanale A Gianmaria Antinolfi non è andata giù la fine della storia che aveva con Belen Rodriguez, tanto da andare a piangere dalla sua ex fidanzata. È proprio lei che lo racconta, intervistata da Chi. Mariela Bellesteros, anche lei argentina, fidanzata per quattro anni con l’imprenditore (ma lei stessa dice che non lo è), ha dato qualche dettaglio in più sulla vicenda. Quando i due sono stati insieme, Mariela aveva già due figli, nati da una precedente storia. Poi la rottura con Gianmaria (che lui si presentò come imprenditore, ma in realtà era un impiegato, ... Leggi su bloglive

mirza16mir : @saria_mba Per un attimo lo sguardo mi ha fatto pensare a Belen...(ci starò più attento! Non ricapiterà più, promesso) - elinonloso : Apro una foto delle scarpe di belen pensando: finalmente qualcuno ha fatto una pagina con gli outift! Era di un feticista - EnfantProdige : @losqualosaltato Conte ha fatto parte per anni del sistema Juve è come Belen che lancia frecciate sul karma,perchè… - SonoNesqui : @IoSonoSpiderMan Che schifo. Io non riesco nemmeno ad uscire con la gonna se sono da sola, proprio perché mi sento… - LSibau : @tudifrudi Lopez? Non Belen? Forse ho fatto un po'di confusione -

Ultime Notizie dalla rete : “Belen fatto Belen Rodriguez ha rivelato il flirt De Martino-Marcuzzi? BlogLive.it