Belen e Stefano De Martino, quei post sulla luna fanno sognare, è ancora amore? (Di mercoledì 5 agosto 2020) Ma siamo sicuri che tra Belen e De Martino sia veramente finita? I post social che hanno caricato sui loro profili sembrano dire tutto il contrario. Stefano De Martino e Belen (fonte Instagram @StefanodeMartino e @Belenrodriguezreal)Sono settimane che ad entrambi vengono attribuiti vari flirt con diversi personaggi dello spettacolo e non. Prima si pensava che Belen si fosse già fidanzata con l’imprenditore napoletano Gianmaria Antonolfi, mentre Stefano avesse iniziato una relazione con una modella. Ma dalle ultime notizie che sono arrivate pare che nessuno dei due in realtà sia impegnato e soprattutto entrambi stiano ancora metabolizzando la ... Leggi su chenews

trash_italiano : ALESSIA ADESSO ASPETTIAMO TE CHE CI PIAZZI ANCHE FRECCIATINE SU STEFANO DE MARTINO E BELEN. - tempoweb : #AlessiaMarcuzi e il bacio che smonta il gossip. Ma #Belen e #DeMartino... #5agosto - FilippoCarmigna : Belen Rodriguez, Stefano De Martino reagisce al suo messaggio su Instagram - blogtivvu : Stefano De Martino “via” dalla Rai per il gossip su Belen Rodriguez? La verità sul futuro TV ??? ?? Il resto te lo r… - blogtivvu : Stefano De Martino “via” dalla Rai per il gossip su Belen Rodriguez? La verità sul futuro televisivo -

Ultime Notizie dalla rete : Belen Stefano

La donna è stata molto vicina alla sorella Belen, che ha dovuto affrontare la separazione da Stefano De Martino. In questo momento è insieme alla sua famiglia, lontana da Ignazio. Secondo i fan questo ...Stefano De Martino risponde con il silenzio al presunto messaggio di Belen Rodriguez su Instagram. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto fra la showgirl argentina e il conduttore di Made In Sud, l’uni ...