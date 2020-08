Beirut, un padre mette in salvo il proprio figlio: ecco cosa succede in casa dopo l’esplosione (Di mercoledì 5 agosto 2020) La nube di fumo si levava già dal porto di Beirut, insieme allo scoppio delle prime esplosioni. Poi, con la deflagrazione più forte, il papà di questo video – che sta facendo il giro del web e delle tv – prende in braccio il proprio figlio e lo allontana dalla finestra di casa. Poi, istintivamente, lo mette al riparo sotto il tavolo della sala. L'articolo Beirut, un padre mette in salvo il proprio figlio: ecco cosa succede in casa dopo l’esplosione proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

