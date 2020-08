Beirut, quello che resta del porto dopo l’esplosione visto dal drone – Il video (Di mercoledì 5 agosto 2020) Le immagini impressionanti – il governatore della città, Marwan Abboud, parla di una devastazione paragonabile a quella di Hiroshima e Nagasaki – di quello che resta dopo la devastante esplosione, avvenuta verso le ore 18 (17 ora italiana) al porto di Beirut, in Libano, in un breve filmato girato da un drone in volo sull’intera area. Il bilancio è di oltre 100 morti e più di 4 mila feriti. Le squadre di soccorso sono ancora al lavoro in operazioni di salvataggio per cercare le persone ancora sotto le macerie. Editing video: Vincenzo Monaco Leggi anche: Beirut, l’onda d’urto dell’esplosione è entrata nelle case di migliaia di libanesi – I videoEsplosione a ... Leggi su open.online

SkyTG24 : Le foto di quello che sta succedendo a #Beirut - SalernoSal : Ieri il governatore di Beirut ha paragonato quello che era successo alla Bomba di Hiroshima di cui domani ricorre i… - repubblica : Il dolore di Mika per Beirut: 'Quello che è accaduto è straziante' - alba54239901 : RT @chetempochefa: “Guardo e leggo con inquietudine, tristezza e orrore gli eventi in corso a Beirut. Quello che è successo, vite ferite o… - erikaspn : RT @repubblica: Il dolore di Mika per Beirut: 'Quello che è accaduto è straziante' -