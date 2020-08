Beirut, posa per una fotografata prima delle nozze, le esplosioni la travolgono | VIDEO (Di mercoledì 5 agosto 2020) posa per una fotografia prima delle nozze, l’esplosione travolge la sposa Israa Seblani sta sorridendo in una piazza nel centro di Beirut nel giorno del suo matrimonio, e aspetta che il fotografo le scatti la fotografia di rito prima delle nozze. Ma in quel momento le esplosioni che hanno sconvolto la capitale libanese martedì 4 agosto spazzano via anche lei: il VIDEO, ripreso dal fotografo Mahmoud Nakib e circolato su Twitter, è impressionante. Seblani è riuscita comunque a salvarsi, grazie all’aiuto dei fotografi. Leggi anche: 1. Libano: almeno 113 morti e oltre 4mila feriti nella deflagrazione al porto di Beirut. Esplose 2.750 tonnellate di ... Leggi su tpi

