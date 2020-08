Beirut, polemica sul tweet del 5 Stelle Di Stefano: «Ho sbagliato a scrivere, i morti restano, fenomeni» (Di mercoledì 5 agosto 2020) Manlio Di Stefano, sottosegretario di Stato al Ministero degli affari esteri nei governi Conte I e II, ha commesso un errore nel tweet di cordoglio per quanto sta succedendo a Beirut, in libano. L’errore, evidenziato da molti su Twitter, è stato quello di parlare dei «nostri amici libici», in riferimento alla Libia. Lo scambio di paese è stato martoriato sui social, con molti che hanno dato dell’ignorante al 5 Stelle e altri che invece lo hanno difeso e lui stesso è arrivato a difendersi. LEGGI ANCHE >>> Beirut, il ministro della Salute raccomanda: «Aria tossica e a lungo termine mortale, chi può lasci la città» Di Stefano e i «nostri amici libici» Il sottosegretario agli Esteri Manlio ... Leggi su giornalettismo

