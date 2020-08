Beirut, parla il portavoce del contingente italiano: “I nostri alloggi spazzati via dall’esplosione” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Beirut, 5 ago – parla il tenente colonnello Marco Mele, portavoce del contingente italiano in Libano, che ai microfoni di AdnKronos racconta come la tragica esplosione di Beirut sia stata “un grande spavento” per tutti, ma senza conseguenze di particolare gravità; mentre rassicura sulle condizioni del militare italiano rimasto ferito ieri al porto di Beirut, che avrebbe riportato solo una “frattura alla mano”. Mele spiega che i 12 militari italiani di stanza Beirut e che sono impiegati nel Reggimento gestione aree di transito sono stati trasferiti nella base di Shama dove sono “arrivati stamattina all’alba”. “Il militare che è rimasto ferito è ora nella ... Leggi su ilprimatonazionale

