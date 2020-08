Beirut, oltre 100 morti e 4mila feriti. Danni stimati per 3,5 miliardi di dollari. Ministro Salute: “Lasciate la città, nell’aria polveri tossiche” (Di mercoledì 5 agosto 2020) L’alba del giorno dopo l’esplosione che ha devastato la città, a Beirut si continua a scavare tra le macerie per cercare di salvare le persone rimaste intrappolate, a soccorrere i feriti negli ospedali già stracolmi di persone e a trovare una causa certa del disastro. L’ultimo bilancio delle vittime aggiornato è drammatico ma, dicono le autorità, è destinato a salire ulteriormente, anche a causa degli oltre 100 dispersi, secondo un primo calcolo: “Fino ad ora oltre 4mila persone sono rimaste ferite e oltre 100 hanno perso la vita. Le nostre squadre sono ancora impegnate in operazioni di ricerca e salvataggio nelle zone circostanti” al luogo delle esplosioni, ha reso noto la Croce Rossa libanese in un comunicato. La ... Leggi su ilfattoquotidiano

