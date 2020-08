Beirut, non è stato un incidente. Gli 007 occidentali accusano Hezbollah. I filoiraniani tirano in ballo Israele (Di mercoledì 5 agosto 2020) Un deposito di armi o un drammatico incidente industriale? Mentre Beirut brucia e salgono a oltre 100 le vittime e 5mila i feriti delle esplosioni che hanno devastato la capitale libanese, si rincorrono le ipotesi sulle piste. In tanti sotto accusa: Hezbollah e Israele. Siria e Turchia. Beirut, non convince la versione ufficiale Secondo le prime ricostruzioni sarebbe esploso un deposito di fuochi artificiali. Ospitato su una nave ormeggiata nel porto libanese. Lo scoppio avrebbe innescato poi altre esplosioni a catena. Culminate con quella che ha disegnato un gigantesco fungo nel cielo. Che ha spinto il governatore della città, Marwan Abboud, a parlare di evento simile a quanto successo a Hiroshima e Nagasaki. Usa: è stato un attentato Di attentato ... Leggi su secoloditalia

