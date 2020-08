Beirut, nel Movimento 5 Stelle è un’epidemia d’ignoranza: anche il senatore Pirro esprime vicinanza “al popolo libico” (Di mercoledì 5 agosto 2020) All’interno del Movimento 5 Stelle, che passerà alla storia per le gaffe sulla geografia, c’è un’evidente epidemia di ignoranza. Dapprima è stato il sottosegretario agli Affari esteri (con delega all’Asia) del Governo, il grillino Manlio Di Stefano, ad “abbracciare i nostri amici libici“, ma si riferiva ai libanesi colpiti dal disastro di Beirut. A fargli da eco il senatore Elisa Pirro, che ha espresso ancora una volta vicinanza “al popolo libico“. Ma la Libia non ha nulla a che vedere con Beirut e con il Libano. Tuttavia cosa possiamo aspettarci dal Movimento che ha come leader Luigi Di Maio, attuale Ministro degli Esteri (!!!), secondo cui Matera si trova in ... Leggi su meteoweb.eu

