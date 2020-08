Beirut, militare pugliese ferito nell’esplosione: le sue condizioni (Di mercoledì 5 agosto 2020) Si chiama Roberto Caldarulo il soldato rimasto ferito nell’esplosione avvenuta a Beirut che ieri sera ha sconvolto la cittadina. Non si hanno notizie certe sul numero di militari italiani che erano sul posto, ieri sera, quando quello che pare essere un magazzino di merce sequestrata è letteralmente saltato in aria a causa dell’enorme quantità di nitrato d’ammonio presente nel magazzino. Chi è il militare pugliese ferito a Beirut Non si hanno dati certi sulle condizioni dell’uomo, originario di Palombaio (Bitonto, Puglia) ma sembrerebbe che Caldarulo non si trovi in gravi condizioni ed avrebbe direttamente informato la sua famiglia. Caldarulo ha un’esperienza piuttosto lunga ... Leggi su thesocialpost

guerini_lorenzo : Appena ho appreso della tremenda esplosione a #Beirut ho voluto subito sincerarmi delle condizioni del nostro Conti… - repubblica : Beirut, due forti esplosioni nella zona del porto: almeno 70 morti. Oltre 3700 feriti tra cui un militare italiano.… - rtl1025 : ?? Due forti esplosioni a #Beirut, almeno 70 morti. Tra i feriti anche un militare italiano. #Conte: 'L'#Italia farà… - paolorm2012 : Beirut, due forti esplosioni nella zona del porto: più di 100 morti e 4 mila feriti tra cui un militare italiano… - angygel22 : RT @repubblica: Beirut, due forti esplosioni nella zona del porto: più di 100 morti e 4 mila feriti tra cui un militare italiano [di SILVIA… -