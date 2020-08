Beirut. Le foto delle persone saltate in aria? Non sono esseri umani e non riguardano l’esplosione (Di mercoledì 5 agosto 2020) Non si fermano i dubbi o le certezze degli utenti che stanno cercando di osservare attentamente ciò che è accaduto a Beirut il 4 agosto 2020, un’esplosione che sicuramente è entrata a far parte della storia non solo per il Libano che dovrà affrontare enormi problemi a riguardo. Tra le segnalazioni pervenute troviamo quella del tweet di Barbara Raval dove sostiene di aver individuato delle persone «saltate in aria nell’esplosione». No, non sono persone! Dalle immagini è possibile scovare la fonte dell’utente Barbara, ossia un tweet dell’ account News 365 (@News365 online) dove si sostiene che gli oggetti evidenziati nelle immagini siano esseri umani. Non ... Leggi su open.online

