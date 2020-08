Beirut, le esplosioni che hanno devastato la città nelle riprese degli abitanti – Il video (Di mercoledì 5 agosto 2020) Due violente esplosioni nel porto di Beirut hanno causato oltre 100 morti e 4mila feriti in quella che il ministro della Salute del Libano non ha esitato a definire una «catastrofe». A causare l’esplosione, secondo il primo ministro Hasan Diab, è stato lo stoccaggio di 2.750 tonnellate di nitrato di ammonio. Le autorità hanno spiegato che il materiale è stato confiscato sei anni fa. Inoltre hanno aggiunto che i responsabili «pagheranno un prezzo» per l’esplosione, che ha generato un’enorme onda d’urto che si è sentita a circa 160 chilometri dal porto, epicentro della tragedia. Il nitrato d’ammonio è utilizzato come fertilizzante. In combinazione con un combustibile diventa un esplosivo ad alta potenza. ... Leggi su open.online

acmilan : We all at #ACMilan are close to the city of Beirut and all those affected by yesterday's tremendous explosions ????… - Pontifex_it : Preghiamo per le vittime delle esplosioni a Beirut e per i loro familiari; e preghiamo per il Libano, perché, con l… - ilpost : Secondo Al Arabiya ci sarebbero state almeno due esplosioni, ma anche su questo non c’è molta chiarezza. Secondo al… - DecayedBoson : RT @Pontifex_it: Preghiamo per le vittime delle esplosioni a Beirut e per i loro familiari; e preghiamo per il Libano, perché, con l’impegn… - AjiRizky_ : RT @acmilan: We all at #ACMilan are close to the city of Beirut and all those affected by yesterday's tremendous explosions ???? Esprimiamo… -