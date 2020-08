Beirut, la collaboratrice domestica porta in salvo la bambina poco dopo l’esplosione | VIDEO (Di mercoledì 5 agosto 2020) Beirut, colf salva la bimba dopo l’esplosione VIDEO La collaboratrice domestica salva la bambina dai vetri delle finestre andate in frantumi dopo l’esplosione in Libano. Il VIDEO è stato pubblicato su Twitter dalla giornalista Luna Safwan: “Questa donna ha compiuto un atto eroico, gli immigrati in Libano meritano più rispetto”. Leggi anche: 1. “L’esplosione di Beirut è una tragedia annunciata, quel porto è il simbolo della corruzione in Libano” / 2. Libano: almeno 100 morti e oltre 4mila feriti nella deflagrazione al porto di Beirut. Esplose 2.750 tonnellate di nitrato di ammonio / 3. Libano: devastante esplosione al ... Leggi su tpi

Ti amo Libano e ti amo Beirut". Anche l'ex calciatore italiano

Prima l'elettricità che disattiva l'aspirapolvere, poi l'esplosione. La collaboratrice domestica migrante non ha però perso l'attimo e, con estrema lucidità, ha preso la bambina che stava accudendo e ...

