Beirut | il racconto dell’esplosione negli impressionanti video girati dai testimoni Video

Beirut, 5 ago –L'esplosione avvenuta nella zona del porto di Beirut, causata dall'incendio di 2750 tonnellate di nitrato di ammonio, ha provocato oltre 100 morti e 4mila feriti e ha devastato tutta la zona circostante. Ecco, attraverso la testimonianza dei Video di chi ha potuto filmare quegli istanti, o delle telecamere a circuito chiuso, la ricostruzione dei fatti al momento della deflagrazione. In questo Video un uomo, che si trova troppo vicino al deposito luogo dell'incidente, viene travolto dall'esplosione e l'onda d'urto lo investe mentre sta girando le immagini. 2. In questo Video, l'istante dell'esplosione vista dall'interno di un piccolo supermercato.

Non è la prima volta che la città cade in ginocchio. Tra bombardamenti, crisi economiche e attentati il suo tessuto urbano è un alternarsi di palazzi scintillanti ad altri martoriati dalla violenza. C ...Myriam Tomè ha la voce pacata ma è comunque provata mentre racconta all’Adnkronos il day after l'esplosione che si è verificata a Beirut, in Libano e che ha provocato almeno 100 morti e oltre 100 ...