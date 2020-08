Beirut, il ministro della Salute: “L’aria è tossica, chi può lasci la città”. Agente CIA: “non c’era solo nitrato di ammonio” [FOTO e VIDEO] (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il ministro della Salute libanese Hamad Hasan consiglia a chiunque possa di andare via da Beirut, devastata ieri da due potenti esplosioni che hanno causato almeno 100 morti, altrettanto dispersi e oltre 4.000 feriti. Hasan – citato dai media locali – afferma infatti che materiali pericolosi sprigionatisi nell’aria dopo le deflagrazioni potrebbero avere effetti a lungo termine mortali. Non è convinto che il nitrato di ammonio sia l’unico responsabile delle potenti esplosioni che hanno devastato Beirut un ex Agente della Cia con grande esperienza in Medio Oriente. Secondo Robert Baer, citato dalla Cnn, i VIDEO delle esplosioni mostrano che il nitrato di ammonio potrebbe essere stato ... Leggi su meteoweb.eu

