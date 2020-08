Beirut, il dolore di Mika per la sua città natale: “La sofferenza è lancinante” (Di mercoledì 5 agosto 2020) “Il mio cuore è con Beirut e il Libano”. Con queste parole Mika ha rivolto il pensiero alla sua città natale, colpita dall’esplosione vicino al porto che ha provocato almeno 135 morti e oltre 5mila feriti. In una serie di tweet il cantante ha espresso il proprio dolore in francese e in inglese. “Quattro anni fa, mi esibivo proprio oggi a Baalbek in Libano”, ha scritto Mika. “Ho trascorso la mattinata a guardare le foto di quella sera. Concludo la giornata guardando queste terribili immagini di Beirut che mi fanno venire i brividi”. “Osservo e leggo con preoccupazione, tristezza e orrore gli eventi che si svolgono a Beirut”, ha aggiunto. “Quello che è successo, vite ferite o perse per ... Leggi su tpi

