Beirut | il cooperante fiorentino | ' Io sopravvissuto per miracolo grazie all' ufficio nello scantinato' - VIDEO

“In Libano c'è un'importante comunità italiana molto attiva nella cooperazione, le Ong nel Paese sono numerose e ben strutturate” racconta Stefano Baldini, il cooperante fiorentino sopravvissuto per m ...

"Il seminterrato mi ha salvato la vita". A parlare è Stefano Baldini, 59 anni, cooperante fiorentino della Fondazione Giovanni Paolo II, sopravvissuto alla devastante esplosione che ha messo in ginoc ...

