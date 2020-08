Beirut: governatore, oltre 300 mila rimasti senza casa (Di mercoledì 5 agosto 2020) ANSA, - Beirut, 05 AGO - oltre 300 mila persone sono rimaste senza casa a seguito delle esplosioni di ieri al porto di Beirut. Lo ha detto il governatore della città precisando che, secondo una prima ... Leggi su corrieredellosport

