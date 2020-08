Beirut, ex agente della CIA: "esplosivi militari nel porto" (Di mercoledì 5 agosto 2020) Non è convinto che il nitrato di ammonio sia l'unico responsabile delle potenti esplosioni che hanno devastato Beirut un ex agente della Cia con grande esperienza in Medio Oriente. Secondo Robert Baer ... Leggi su corrieredellosport

Adnkronos : Esplosioni #Beirut, ex agente Cia: 'Non è solo nitrato di ammonio' - Adnkronos : Esplosioni Beirut, ex agente Cia: 'Non è solo nitrato di ammonio' - MarceVann : RT @Adnkronos: Esplosioni Beirut, ex agente Cia: 'Non è solo nitrato di ammonio' - laurarossidue : RT @Adnkronos: Esplosioni Beirut, ex agente Cia: 'Non è solo nitrato di ammonio' - AnselmoProde : @luigivanti 'Beirut la bella. Beirut la ricca. Libano, Svizzera di Oriente. Poi...' Così mi ha sempre detto un car… -