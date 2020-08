Beirut, esplosioni al porto: oltre 100 morti e 4000 feriti (Di mercoledì 5 agosto 2020) Ancora ignote le cause delle esplosioni avvenute nella capitale del Libano, Beirut, dove ieri pomeriggio due forti deflagrazioni nei pressi del porto hanno scosso l’intera città con boati che si sono avvertiti fino a Cipro. Il governatore di Beirut Marwan Abboud, commentando le intense immagini riprese in breve tempo dai media di tutto il mondo, … L'articolo Leggi su dailynews24

