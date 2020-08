Beirut, dopo l’esplosione ora è emergenza sanitaria negli ospedali. Dimessi anche i pazienti gravi e in molti fanno rotta verso Tripoli (Di mercoledì 5 agosto 2020) Crudeli, inquietanti, beffardi paradossi accompagnano l’emergenza sanitaria in Libano, all’indomani della tremenda esplosione in un deposito di nitrato d’ammonio situato nel porto di Beirut. I morti sono finora oltre 130 ma sono almeno il doppio le persone disperse. Oltre 5000 i feriti. Diverse strutture – tra cui quella di Clemenceau e l’American University Hospital – hanno bisogno urgente di donatori di sangue. Già dalla tarda serata di ieri la situazione si è rivelata critica: tutti gli ospedali della capitale hanno raggiunto in poco tempo la saturazione, tanto da spingere centinaia di persone a fare rotta verso Tripoli, seconda città del Paese, nonché la più colpita dalla crisi ... Leggi su ilfattoquotidiano

