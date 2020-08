Beirut, diretta: 300.000 senza casa, 200 tra morti e dispersi. «Aria tossica». Ue invia primi aiuti (Di mercoledì 5 agosto 2020) Deflagrazioni devastanti, registrate dai sismografi come un terremoto di magnitudo 3.3. È salito a oltre 100 morti e 4.000 feriti, con oltre 100 dispersi, il bilancio delle vittime delle... Leggi su ilmessaggero

sole24ore : Esplosione a #Beirut, devastata la zona del porto - Segui la diretta video - epiphany2207 : RT @saluti37: Immagini scioccanti con l'incredulità di chi in diretta si trova davanti a quell'inferno #Libano #Beirut - Esty9597 : RT @saluti37: Immagini scioccanti con l'incredulità di chi in diretta si trova davanti a quell'inferno #Libano #Beirut - LoScomodo_ : RT @saluti37: Immagini scioccanti con l'incredulità di chi in diretta si trova davanti a quell'inferno #Libano #Beirut - aforzadi : RT @saluti37: Immagini scioccanti con l'incredulità di chi in diretta si trova davanti a quell'inferno #Libano #Beirut -