Beirut come Hiroshima. Le esplosioni di ieri hanno causato oltre cento morti e migliaia di feriti. Il ministro della Salute: “Aria tossica. Chi può lasci la città” (Di mercoledì 5 agosto 2020) E’ di oltre 4.000 feriti e più di cento morti il nuovo bilancio delle esplosioni, avvenute ieri nel centro di Beirut. A renderlo noto è la Croce Rossa libanese. Il ministro della Salute, Hamad Hasan, ha consigliato a chiunque possa di andare via dalla capitale del Libano, perché i materiali pericolosi sprigionatisi nell’aria dopo le deflagrazioni potrebbero avere effetti a lungo termine mortali. A causare le due violente esplosioni, secondo quanto ha confermato ieri sera il premier, Hassan Diab, sono state le 2.750 tonnellate di nitrato di ammonio che era stoccate, da circa sei anni, in uno dei magazzini del porto. Secondo i media locali la deflagrazione ... Leggi su lanotiziagiornale

