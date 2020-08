Beirut, bilancio sale a 135 morti e 5 mila feriti: dubbi sulle cause dell’esplosione, “è tutto distrutto, mai visto qualcosa del genere” [FOTO e VIDEO] (Di mercoledì 5 agosto 2020) E’ deserta Beirut il giorno dopo la tragica esplosione che ha causato 135 morti, 100 dispersi, 5.000 feriti e 300.000 sfollati. Una tragedia. Non solo: adesso, in seguito alla completa distruzione del silo da 120.000 tonnellate situato vicino al porto della capitale Beirut, luogo in cui è avvenuta la devastante deflagrazione, il Paese ha meno di un mese di riserve di grano. Secondo l’Agenzia delle nazioni unite per l’agricoltura e l’alimentazione, Fao, il paese avrà a breve termine “un problema nella disponibilità di farina”, portando allo stremo la popolazione già colpita dalla crisi economica dovuta alla pandemia di coronavirus. La distruzione del porto di Beirut, principale scalo merci del Libano, ha messo a rischio anche la ... Leggi su meteoweb.eu

