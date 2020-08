Beirut: bilancio sale a 100 morti - Ministro Salute: "Aria tossica, lasciate città" (Di mercoledì 5 agosto 2020) È di almeno 100 morti il bilancio aggiornato in seguito alle esplosioni avvenute nella giornata di ieri a Beirut. Secondo quanto riferisce la Croce Rossa libanese, inoltre, i feriti sono circa 4.000, ma nelle prossime ore i numeri saranno sicuramente aggiornati, poiché si stima che sotto le macerie vi siano centinaia di dispersi. Intanto, il Ministro della Salute locale, Hamad Hasan, ha consigliato alla popolazione di lasciare la capitale libanese. Dopo le due deflagrazioni, infatti, si sono sprigionati nell’Aria materiali pericolosi che a lungo termine possono avere effetti mortali. Beirut, Conte: "Immagini terribili, faremo tutto il possibile per sostenere il popolo libanese" Libano, Conte: "Con il ... Leggi su blogo

Il bilancio della doppia esplosione di ieri a Beirut, in Libano, è salito a oltre 100 morti e più di 4mila feriti. Inoltre, sono un centinaio di dispersi. Per il presidente degli Stati Uniti d’America ...Un'esplosione di potenza inimmaginabile - secondo alcuni testimoni udita fino a Cipro, a distanza di 200 chilometri - ha portato la devastazione e seminato il panico in tutta Beirut e nei sobborghi.