Beirut: 300.000 persone sono state sfollate dalle loro case (Di mercoledì 5 agosto 2020) sono 300.000 mila le persone sfollate da Beirut, dopo la terribile deflagrazione che ha ucciso 113 persone e ne ha ferite oltre 4.000. La Croce Rossa libanese si è impegnata immediatamente nella creazione di rifugi temporanei, portando cibo, kit igienici e necessità di prima base per ospitare fino a 1.000 famiglie che hanno perso la casa. Al momento gli aiuti sono sufficienti per aiutare solo una piccola parte delle circa 300.000 persone che sono state sfollate. Il governatore del Beirut, Marwan Abboud, ha detto ai giornalisti che centinaia di migliaia di persone sono state sfollate dall’esplosione e circa ... Leggi su quotidianpost

chetempochefa : Oltre 100 vittime, 4 mila feriti, 300 mila sfollati. Le immagini di Beirut nei pressi del porto, dopo le due tragic… - HuffPostItalia : Superstite italiana a Beirut: 'In hotel a 300 metri di distanza: la nostra camera è esplosa' - QuotidianPost : Beirut: 300.000 persone sono state sfollate dalle loro case - sonoBla : RT @chetempochefa: Oltre 100 vittime, 4 mila feriti, 300 mila sfollati. Le immagini di Beirut nei pressi del porto, dopo le due tragiche es… - Sisto23170636 : RT @rubio_chef: A #Beirut 300 mila libanesi sono senza più una casa. I danni provocati dall’attentato ammontano a 5MLD?? . Grazie Israele????… -

Ultime Notizie dalla rete : Beirut 300

ha espresso la sua preoccupazione per la presenza di bambini tra le vittime delle esplosioni avvenute ieri a Beirut che hanno provocato almeno 113 morti, 4.000 feriti e 300.000 sfollati. “L'Unicef è ...Portavoce contingente italiano in Libano: “Soldati stanno bene, frattura alla mano per il ferito” Il tenente colonnello Marco Mele, portavoce del contingente italiano in Libano, a Fanpage.it: “I nostr ...