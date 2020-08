Beccaria spiega perché punire anche le Ong (Di mercoledì 5 agosto 2020) Si è più volte letto sui giornali e sentito, da parte di chi pensa bene, che le sanzioni previste dal decreto sicurezza alle Ong, che trasportano migranti in Italia, siano troppo elevate. Tant'è che questo governo intende abbassarle, non cancellarle. Come può, si chiedono le anime belle, il Paese di Beccaria tollerare multe da un milione di euro a una Ong. Difficile non apprezzare il giurista milanese che con il suo Dei delitti e delle pene e con il tentativo analitico sui contrabbandi ha per primo fatto un ragionamento sistematico sulle sanzioni penali, sulla loro utilità e proporzione. Incredibile, ma scontato, il fatto che nessuno scomodi Beccaria quando a venire multati da parte del sindaco o del governatore, siano 4 sprovveduti salernitani, a cui vengono inflitti mille euro di multa per non aver indossato una ... Leggi su nicolaporro

Nel piatto della doccia quando l’acqua non esce, sale quella degli scarichi degli altri appartamenti. Nel sottotetto utilizzabile come soffitta ci sono pezzi di eternit e i fili elettrici sono collega ...

Seimilano, la «periferia verde» firmata da Cucinella: case, uffici, boulevard

Sui 330mila metri quadrati che dalle torri del Lorenteggio vanno fino al metrò di Bisceglie e al carcere Beccaria, dall’alto si vedono nove gru e tante montagnette di terra. Due milioni di metri cubi ...

