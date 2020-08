Beautiful, anticipazioni americane: CARTER torna fisso. ZENDE il suo rivale? (Di mercoledì 5 agosto 2020) Come già vi abbiamo accennato, nelle prossime puntate americane di Beautiful CARTER Walton dovrebbe essere parte di una nuova storyline e ciò richiederà una presenza in video più frequente da parte del suo interprete Lawrence Saint-Victor, che da personaggio ricorrente è stato nuovamente messo sotto contratto come membro fisso del cast.Leggi anche: Una Vita anticipazioni: CINTA scopre gli inganni di BELLITA e FELICIA e…Entrato in scena nel 2013, il ruolo di CARTER venne introdotto usando come aggancio suo fratello Marcus, dopo che quest’ultimo riuscì a conoscere i suoi genitori biologici: Donna Logan e Justin Barber. La sorella di Brooke, infatti, rimase incinta durante le superiori ma, in gran segreto e con la sola ... Leggi su tvsoap

redazionetvsoap : #Beautiful #Anticipazioni L'attore Lawrence Saint-Victor non è più ricorrente nelle #PuntateAmericane, quindi si ve… - zazoomblog : Anticipazioni Beautiful puntate americane il crimine di Sally: Katie inorridita - #Anticipazioni #Beautiful #puntate - M95Mauri : RT @TwBeautiful: ATTENZIONE: L'ARTICOLO CONTIENE ANTICIPAZIONI! Il ritorno di ZENDE è tra le novità più curiose delle puntate americane di… - lamescolanza : #beautiful anticipazioni americane, addio Sally: #CourtneyHope fuori dal cast - Il Decoder - redazionetvsoap : Arrivederci o addio? Solo il tempo ce lo dirà! #Beautiful #Anticipazioni #PuntateAmericane -