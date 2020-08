Basket, Grissin Bon: Peppe Poeta lascia (Di mercoledì 5 agosto 2020) REGGIO EMILIA - Dopo una sola stagione, Peppe Poeta lascia Reggio Emilia. Ufficiale la risoluzione consensuale del contratto, in scadenza a giugno 2021, fra il 34enne play campano e la Grissin Bon, ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Basket Grissin

Corriere dello Sport

Ufficiale la risoluzione consensuale del contratto, in scadenza a giugno 2021, fra il 34enne play campano e la Grissin Bon, che in una nota lo ringrazia "per l'impegno profuso e la professionalità ...Ufficiale la risoluzione consensuale del contratto, in scadenza a giugno 2021, fra il 34enne play campano e la Grissin Bon, che in una nota lo ringrazia "per l'impegno profuso e la professionalità ...