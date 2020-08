Baronissi, intitolato a Salvatore Giordano il nuovo campo di bocce (Di mercoledì 5 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBaronissi (Sa) – È stato inaugurato ieri sera alle 19 il nuovo campo bocce a Baronissi nella frazione di Fusara. La struttura è stata intitolata a Salvatore Giordano, il giovane concittadino tragicamente scomparso in un incidente stradale lo scorso 12 ottobre. La struttura rappresenterà, come ha avuto modo di evidenziare il sindaco Gianfranco Valiante, un nuovo spazio di socializzazione per tanti giovani e meno della frazione. La serata è stata scandita dalla commozione nel ricordo di Salvatore, un ragazzo da tutti amato, ma anche entusiasmo per l’impianto sportivo da tutti voluto. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

