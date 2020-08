Barcellona, vicino il rinnovo di ter Stegen: i dettagli (Di mercoledì 5 agosto 2020) Secondo El Mundo Deportivo, ter Stegen è vicino al rinnovo con il Barcellona: il portiere prolungherà per cinque stagioni Secondo El Mundo Deportivo si avvicina il rinnovo di Ter Stegen e il Barcellona. Non c’è ancora accordo in termini economici ma c’è in termini di tempo. Il club catalano e il portiere tedesco prolungheranno il proprio matrimonio per cinque anni. Il club vuole che continui e lui vuole continuare. Il problema è l’ingaggio, anche se è anche vero che, secondo fonti della trattativa, la differenza non è insormontabile. Si stanno avvicinando. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Secondo El Mundo Deportivo si avvicina il rinnovo di Ter Stegen e il Barcellona. Non c’è ancora accordo in termini economici ma c’è in termini di tempo. Il club catalano e il portiere tedesco ...

