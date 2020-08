Barcellona-Napoli, Prandelli sicuro: “Contro il Barça impresa possibile. Insigne? Necessario il 100%, nelle ultime gare…” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il Barcellona si prepara a sfidare il Napoli nel ritorno degli ottavi di Champions League.Dopo l'1-1 maturato nella gara d'andata allo Stadio San Paolo, i blaugrana ospiteranno la formazione di Rino Gattuso nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Una sfida importante che decreterà chi, tra le due compagini, affronterà nel turno successivo la vincente del confronto fra Chelsea e Bayern Monaco. Impegno analizzato dall'ex ct dell'Italia Cesare Prandelli, intervenuto ai microfoni di "Radio Kiss Kiss".“Penso che quando arrivi a queste partite devi essere pronto e il Napoli è pronto sia mentalmente che tatticamente. Sicuramente si affronta una squadra formata da grandi campioni, ma se il Napoli scenderà in campo con la voglia di stare dentro la gara dal primo ... Leggi su mediagol

