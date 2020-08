Banda larga, dall’Ue 200 mln all’Italia per voucher alle famiglie con redditi bassi (Di mercoledì 5 agosto 2020) La Commissione europea ha approvato, in base alle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, un programma di voucher da 200 milioni di euro per aiutare le famiglie a basso reddito in Italia ad accedere ai servizi alla Banda larga ad alta velocita’. Lo riferisce la Commissione, secondo cui la misura contribuira’ a ridurre il “divario digitale” presente in Italia, limitando al contempo possibili distorsioni della concorrenza. Il vicepresidente della Commissione europea, Margrethe Vestager, responsabile della politica di concorrenza, ha dichiarato: “Questo sistema di voucher italiano da 200 milioni di euro aiutera’ le famiglie a basso reddito in Italia a beneficiare dell’accesso a servizi Internet a Banda ... Leggi su ildenaro

petergomezblog : Voucher banda larga, via libera Ue alla proposta dell’Italia: fino a 500 euro per le famiglie a basso reddito - InnovazioneGov : ? La Commissione europea ha approvato gli aiuti - in totale 200 milioni di euro - che permetteranno alle famiglie a… - mirellaliuzzi : VOUCHER BANDA ULTRA LARGA: AVVIATA CONSULTAZIONE PUBBLICA Sul sito di @Infratel_Italia, è possibile consultare il… - ildenaro_it : #Bandalarga, dall’#Ue 200 mln all’#Italia per #voucher alle #famiglie con #redditi #bassi - infoitinterno : Banda larga, bonus fino a 500 euro a famiglia per internet, pc e tablet: come funziona e chi può richiederlo -